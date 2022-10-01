東方日報A1：解禁慢吞吞　蝕到眼甘甘

疫情放緩，政府下周四起放寬社交距離措施，食肆每枱人數上限由8人增至12人，健身中心、美容院、卡拉OK等表列處所每組由8人放寬至12人，酒吧、夜總會等每枱人數則由4人放寬至6人，宴會人數上限120人提高至240人，惟光顧酒吧及出席宴會前仍要做快測，郵輪公海遊熔斷機制亦取消。可是，當局鬆綁慢吞吞，被形容為小恩小惠，阻業界搵真銀。經濟陷困，首5個月財赤逾1,800億元，政府作繭自縛，恐怕難以填氹。

醫務衞生局副局長李夏茵昨聯同衞生防護中心及醫院管理局代表公布，由於近日本地確診個案數字愈趨平穩，醫管局亦有空間回復正常服務，當局決定有序放寬社交距離措施。由10月6日至19日，餐飲處所、所有表列處所人數上限放寬；包括食肆每枱由8人增至12人，宴會由120人放寬至240人，而酒吧每枱由4人放寬至6人。另外，所有表列處所，包括健身中心、遊樂場、美容院、按摩院及卡拉OK等，每組活動人數由8人放寬至12人。

不過，其他防疫措施，包括進入酒吧及宴會前須快測的要求不變。當局解釋，「宴會」是指多於12人在有共同目的下，一同於餐飲處所用膳；如有20名顧客分兩枱用膳，亦會被視為「宴會」，出席者須遵從當日快測要求。被問到口罩令何時放寬，以及食肆開放時間等；李夏茵說，相信隨疫情變化，其他防疫措施會有所調整，「呢一刻要以小心態度，逐步循序漸進去恢復正常生活。」當局適時會再調整社交距離措施，希望逐步做，而不是「一籃子放寬晒所有嘢。」她無法承諾防疫措施「只放寬不收緊」，要視乎情況。

香港酒吧業協會主席錢雋永坦言，業界對於港府僅公布放寬人數上限「真係失望！」受快測要求及營業時間所限，業界生意大受打擊，現時生意額僅回復正常時期七成。他說，過去疫情兩年半間，業界曾停業400天，虧蝕慘情。雖然知道疫情嚴峻，要共度時艱絕對理解，但港府早前調整海外人士入境檢疫安排，由「3+4」改為「0+3」，意味政府對本港控疫充滿信心，而本港亦有條件復甦，「如果係有信心復常，點解唔畀酒吧都一齊復常？」

錢雋永又質疑政府做事有前無後，推行「0+3」是為連接國際，惟若有年輕旅客到港後想體驗夜生活，卻仍要受多種條件所限。新加坡及台灣早已回復夜生活，港府堅持設限，「等於話畀人知香港已經唔係一個開放嘅國際都會，所謂復常係最多玩到兩點，咩都要限制，咁樣旅客一定唔會嚟香港！」他期望港府盡快讓業界同社會一齊復常。

持牌酒吧會所聯會創會會長梁立仁亦對當局僅放寬每枱人數限制感失望。業界最需要，而一直爭取延長營業時間，但當局一直未有正面回應，亦沒提供數據解說，不明白延長多幾個小時有幾多風險，而食肆酒吧內的現場表演活動等仍未鬆綁，反映港府不了解業界需要，措施對他們的作用有限。他又說「0+3」檢疫措施後，相信市民外遊飲酒玩樂，削弱本地消費力。

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