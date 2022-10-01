港府公布保護稀有動植物諮詢委員會新名單　任期兩年今起生效

港府公布新一屆保護稀有動植物諮詢委員會成員名單，任期由今年10月1日至2024年9月30日。該委員會根據《保護瀕危動植物物種條例》成立，負責就執行該法例，向漁農自然護理署署長提供意見。

新一屆委員會主席黃錦波，成員包括陳振鵬、陳雅芝、蔣美玲、高麗芳、劉大偉、羅文雪、馬昀祺、冼雍華、宋亦希、黃顯舜、楊劍煥、楊淑芬、漁農自然護理署署長，由漁護署副署長擔任候補成員、海關關長，由海關助理關長（邊境及港口）擔任候補成員、環境保護署助理署長(自然保育)，由環保署高級政務主任(自然保育)擔任候補成員，以及漁護署助理署長(自然護理)。港府亦對即將離任的成員張健明、趙玉蓮、梁力其和蘇詠梅所作出的寶貴貢獻，深表謝意。

另外，港府宣布再度委任湯修齊和陳志球分別為香港吸煙與健康委員會主席和副主席，並再度委任該委員會的10名現任委員。10名獲再度委任的現任委員包括張勇邦、馮卓能、古龍沙美娜、林哲玄、廖偉明、巫潔嫻、蘇潔瑩、鄧振強、董煜和王文炳。所有任期均為2年，由今年10月1日起生效。