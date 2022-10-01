乘玻璃船體驗保育　了解海洋生態與氣候變化

對香港市民來說，最直接感受氣候變化就是氣温颷升至37度的時候，在戶外多走幾步都會汗流浹背，連吹來的風都是熱呼呼的。事實豈只如此? 氣温每上升一度海洋生物都會受影響，水溫上升導致珊瑚白化，連鎖效應下威脅整個海洋自然生態。

香港救助兒童會與世界自然基金會香港分會合作舉辦「Generation Hope青年參與工作坊2022—綠色和公平的未來」，推動青年教育及倡議工作。此活動由導師帶領一班中三至中六的青少年到海下灣海岸公園，了解氣候變化及人為因素如何影響海洋生態。透過加深他們對全球氣候危機的認識，讓他們有機會成為變革的推動者，提高社會大眾對氣候議題的關注。

活動有別於從書本上學習知識，大會希望青少年藉參加今次生態導賞，誘發他們從多方面觀察、體驗及反思，並探討氣候變遷對世界各地兒童的影響，反思氣候公義。青少年更將想法化為行動，以「倡議者思維」角度，提議一系列公眾教育方案，包括在校園推行自備餐具支持源頭減廢、舉辦垃圾分類比賽提升回收效益，及設立極端天氣體驗活動，希望培養青少年的環保意識，對自身環境的關注。而參與的中四學生Yoyo表示活動有得著：「我叫外賣時會不要塑膠餐具，又會將垃圾分類放入回收箱。雖然做的事好微小，但都希望能幫助地球。」