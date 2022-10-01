新冠病毒影響年幼患者腦部　料面部肌肉無力屬針後免疫反應

近日有幼童接種疫苗後，面部出現肌肉無力的情況。港大醫學院兒童及青少年科學系臨床副教授葉柏強在電台節目表示，兒童出現上述情況屬罕見，並非病毒引起的免疫反應，相信可以很快復原，家長不用過於擔心。他另提到，對目前漸趨穩定的疫情感到欣慰，惟仍有不少新增的年幼患者，新冠病毒會影響其腦部，部分人或現嘶吼症或手腳無力的情況，故希望趁夏天未過去前做好預防。

對於有聲音指疫苗通行證降至5歲會削弱兒童外出權力，葉表示感到失望，他贊成兒童學習成長和進行戶外活動，但前提是要有健康環境，若帶無打針的兒童外膳，形容是將他們置於高危位置。他強調，兒童處於腦部高速成長階段，若感染新冠病毒，或影響腦部發展，導致專注力和集中力轉；加上世界各地有很多數據證明疫苗的有效性，目前5歲以下幼兒接種滅活疫苗，只有少數有低燒情況，故呼籲家長盡早帶子女接種，不應等待幼童版復必泰疫苗。

他又稱，疫情期間大眾外出有戴口罩，社交接觸減少，無出現流感爆發，所以兒童身體無流感抗體。他擔心放寬社交距離措施後，兒童若同時感染新冠及流感病毒，會增加殺傷力。由於流感和新冠疫苗可以同時接種，他建議8歲以下從未接種流感疫苗的兒童，應打2針流感疫苗。