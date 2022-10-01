院舍人手不足空缺逾萬　業界促放寬探訪　免長者現情緒問題

現時到院舍探訪要持有48小時無染疫報告，人手不足下，院舍難以維持嚴厲的防疫措施，加上長者亦有與家人見面的需要。社聯行政總裁蔡海偉今早(1日)在電台節目表示，院舍難以安排親友探訪和院友外出，影響院友和家人的情緒。他期望當局考慮放寬探訪安排，若長者打齊3針疫苗，可安排他們外出與家人見面。

提及人手問題，蔡海偉透露，院舍人手空缺率現時高達兩成，意味欠缺逾1萬名員工。長期人手不足下增加營運困難。業界對應優先招聘本地員工表示認同，惟隨本港人口老化，長者數目及安老服務需求大幅上升，長遠而言，需要考慮輸入外勞。他期望新一份施政報告，提出院舍人手和地方不足問題的解決方案，包括增加工資、改善培訓，加強居家和院舍安老支援。

樂善堂總幹事劉愛詩亦提到，一間照顧百多名長者的院舍，每日只能安排10至12人探訪，其他長者需透過視像或電話與家人交談。惟部分有認知障礙的長者，較需要以身體接觸感受家人的關懷，若缺少家人探訪，容易出現情緒低落等問題。