樂齡創科基金未涵蓋大部分長者　專家建議擴大醫療券可購產品

樂齡科技除可助抗疫，更可協助改善長者生活。政府於2018年設立了10億港元的樂齡及康復創科應用基金，以資助長者和康復服務單位購買和租用樂齡科技產品。不過，團結香港基金研究總監水志偉今日(1日)於電台節目表示，本港有逾半院舍並不符合基金的申請資格，許多長者不能得益；加上並非所有長者均居於安老院舍，故家中長者仍得不到政府資助購買或租用樂齡科技。水志偉建議，政府應擴大醫療券和社區券可用於購買或租用樂齡科技產品；或是屋宇署為居於私人住宅的長者和殘疾人士設立家居改裝計劃等。

近年樂齡科技可用於遙距醫療設備、家居使用的健康監測設備等，便利日常生活並輔助長者有更優質生活。水志偉表示，雖然近年政府和業界亦有支持樂齡科技發展，不過政府成立的樂齡及康復創科應用基金未能涵蓋大部分長者。水指出，香港有逾半院舍為全資私營長者和康復服務單位，故不符合基金的申請資格；而計入全資私營單位，香港只有約8%的長者居住於安老院舍，故他建議計劃應該擴展至所有安老院舍，當然同時也要確保全資私營單位的服務質素可與政府資助單位相比，例如員工必須接受充足的技術培訓；同時應擴大醫療券和社區券的使用範圍和金額，容許長者用以購買或租用樂齡科技產品。

水志偉又稱，長者難以接觸可在哪裏購買或租用樂齡科技，他認為政府設立的地區康健中心最終會推廣至全港18區，可考慮在中心設立「樂齡科技展示區」，讓生活在社區的用戶更容易接觸到樂齡科技產品。另外為提供長者友善環境，可讓屋宇署為居住私人住宅的長者和殘疾人士設立家居改裝計劃，讓合資格住戶獲得一次性改裝資助；亦應在所有本地大學和應用教育機構都有涵蓋樂齡科技相關內容的課程，以推廣市民及學生灰入樂齡科技的行業。