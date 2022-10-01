粉嶺高球場接6501份反對意見　僅14份支持恐影響房屋供應

粉嶺高球場發展一事惹來不少爭議，城規會目前就該項目已收到6,791份申述，當中僅有14份表態支持建屋，而反對建屋的則有6,501份。而表態支持建屋的意見中多提及收回粉嶺高球場建屋可符合政府對社會作出的承諾及承擔；反對意見則提到該區交通將難以負荷公營房屋及社福設施發展帶來的人口，又認為建屋將會破壞高球場的環境保育。

表態支持發展高球場建屋的意見中，包括規劃署前署長凌嘉勤，及房委會委員劉詩韻亦有申述表態支持整體改劃。凌嘉勤指出，政府提出建屋的地盤部分生態價值較低，用作高密度公營房屋發展是選址恰當，更直指該1.2萬戶居民有望2029年陸續入伙，對未來10年公營房屋整體供應達標的重要環節，有助緩解劏房問題。

反對發展的香港高爾夫球會則向城規會提交570頁申述文件，當中提及球場是珍貴的文化遺產，又稱高球場非解決土地問題的全面方案等。除香港高爾夫球會，另外至少有20個高球會及組織入紙申述，絕大部分均為反對建屋或反對改劃大綱圖。而新界鄉議局亦有申述反對建屋，當中指出高球場與新界發展有深厚淵源，關注祖墳、交通負荷和鄉村水浸風險等問題。