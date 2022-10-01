政界指10月下旬有望與內地通關　籲港府逐步放寬免「時鬆時緊」

本港與內地通關遙遙無期，不過有政界人士今日(1日)透露，預計最快10月下旬放寬香港與內地的通關安排。內地二十大會議於本月16日開幕，按照會議舉行約一周的時間來推算，意味本月下旬有望可鬆綁通關政策。另外，對於本港復常藍圖，作為行政會議成員的前食物及衛生局局長高永文呼籲，市民不要心急，指禁聚令在較後階段才考慮放寬為合理。

該名政界人士接受傳媒訪問時表示，香港宜逐步放寬入境措施，避免「時鬆時緊」；又認為內地很尊重港府放寬防疫措施的決定。至於內地目前仍會不斷做檢測篩查，他認為則可及時揪出病例，將患者進行隔離，惟經濟代價大。

至於政府下周四(6日)將放寬部分社交距離措施，但4人禁聚令維持不變，高永文表示，禁聚令是最廣泛的防疫措施，因針對不同組群，可減少傳播，故較後階段才考慮放寬是合理。他呼籲市民不要心急，指政府已有復常藍圖，但擔心若過早公布，一旦當中發生變化，與市民期望有落差，或令市民有錯誤訊息，以為能放鬆防疫。