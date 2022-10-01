新一期消費券發放　市民傾向留港消費　商舖人流明顯增幅

新一輪電子消費券今日(1日)發放，陸續有市民自早上起便到港鐵站或便利店領取。有市民表示，對新一期發放感到興奮，主要用於留港日常消費，未有外遊打算。有商舖負責人表示，因應消費券發放，加上周末假期，消費人流明顯帶旺，預計生意額升幅或較上一期派放時好，而入境新政策「0+3」則未有對生意造成太大影響。

市民陳女士表示，以往消費券集中用於外出用膳，今次新一期消費券則欲購買手錶、首飾，預計花10多萬港元。雖今期消費券只有3,000港元，惟她認為可以慳錢，故同樣感到開心。對於港府近日放寬入境政策至「0+3」，她因有一對子女需要照顧，暫時會選擇留港，未有打算外遊，認為外出不方便。剛從南韓返港的市民林小姐則指，舊電話壞掉，湊巧新一輪消費券發放，故欲購買新一代智能手機，更笑言受惠於「0+3」新政策，原本預訂檢疫酒店的錢，可用於補貼購買新電話。

電器舖負責人周生稱，新一輪消費券發放後，商舖人流對比派放消費券前有1倍升幅，加上今期金額較上階段多，又適逢周末，客人購買意欲大增，故多了本地居民外出消費，當中不乏是一家大少，主要購買家電、數碼產品等為主，更透露公司已強化物流，確保有足夠存貨，其公司與商場亦各推出優惠，預計生意額比上期好。珠寶行負責人蔡先生亦指，因應消費券派放，今天人流有雙位數增長，舖內足金類貨品銷情則比較暢旺，相信與金價近年低位有關。他同時認為「0+3」影響不大，對生意則保持樂觀態度，預計營業額或有雙位增長，相信有部分港人亦會選擇留港消費。