專科門診輪候時間續增　九龍西眼科新症最長等足3.3年

受新冠肺炎疫情影響，本港醫療系統不斷收到挑戰，醫院管理局今日(10月1日)公布去年7月至今年6月的「關鍵績效指標報告」，顯示醫管局不少服務按年明顯下跌，住院、專科門診及基層醫療等服務量均少於預期，而多項專科門診穩定新症及手術輪候時間持續增加。當中九龍西眼科專科門診成「重災區」，第二優先類別個案輪候時間中位數僅有4成人達標，9成的穩定新症輪候時間更長達173周，即3.3年，整體眼科新症輪候時間也較去年同期多逾1年。

根據醫管局的報告，九龍西眼科專科門診繼續成為「重災區」，第二優先類別個案輪候時間中位數，即8周內可見醫生，僅有4成人達標，穩定新症90百分值數的輪候時間更要3.3年。綜觀而言，8大專科門診的穩定新症，5科的輪候時間均增加，分別為眼科、婦科、外科、精神科及兒科，當中眼科專科門診穩定新症輪候時間平均為2.75年，即143周。

另外，人工全膝關節置換術的最長輪候時間，亦較去年的56個月增加16個月，要等平均6年，即72個月才可接受手術，其中新界西聯網更要等103個月，即約8.6年才可做手術。而在照CT、磁力共振等頂目方面，輪候時間都有所上升。