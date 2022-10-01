妻子行山失蹤逾半月　丈夫網上求助續尋人

58歲女子林小儀上月中疑行山失蹤，至今仍未有消息。林的丈夫譚先生連日來多次在社交平台發布尋人啟事，指妻子自上月14日離開住所後失去聯繫，推斷疑在粉嶺蝴蝶山行山期間失蹤，報警後民安隊派員與義務搜索隊上山搜索，惟多天以來仍未有消息，義務搜索隊昨日(9月30日)亦表示終止行動。不過，譚先生今日(10月1日)獲得進一步消息，指有山友發現妻子相片中的一條藍白色毛巾掛在樹上，希望有心市民提供相關消息協助尋人。

譚先生日前在其社交平台發文，向公眾告知其妻子的消息，並表示有10萬港元酬勞。譚又提到，妻子身高1.6米，離家時身穿棗紅色長袖衫、黑色長褲，附圖可見妻子頸掛一條藍白色毛巾。譚生又指，妻子在上月14日凌晨時份離開粉嶺景盛苑住所後失去聯絡，其後已報警求助，民安隊亦在上月20日於社交平台表示，於同月16日起隊員協助搜索該失蹤女子，連日派員在山頭各處進行搜索。不過，搜索行動截至昨日，譚先生仍未能收到好消息，義務搜索隊昨日(9月30日)表示終止行動，

截至今午，譚先生表示在太太失蹤10多日後，有山友在北大刀刃徑往大刀刃方向，發現了妻子相片中的毛巾，當時是掛在樹上。惟山友數天後再到該地點，「已經見唔返條毛巾了」；並再度發文希望其他山友，如得知該毛巾方向後向他告知有關消息。同時，譚先生希望山友能夠再次出動上山尋人，亦盼政府有關部門能在發現毛巾的一帶再搜尋一遍。