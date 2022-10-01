政Whats噏：為屋荒撲火　楊永杰倡新界3層村屋變30層屋邨

房屋供應嚴重短缺，輪候公屋時間超過6年，呢個深層次問題未解決，令民怨大爆發。身兼立法會議員同九龍城區議員嘅楊永杰直指「明日大嶼」同「北部都會區」遠水不能救近火，但就話政府都要撲火，唔通燒死自已先嚟後悔？佢建議政府放寬新界地積比，喺元朗同天水圍附近嘅3層村屋改為30層嘅屋邨，咁就可以加快提供單位嘞！政府有冇諗過呢？

新一屆政府成立後，隨即成立咗4個工作小組，其中「公營房屋項目行動工作組」同「土地房屋供應統籌組」，以加快建屋同土地供應，前者要喺新政府上任100日內提交初步計劃；後者則要確保房屋供應提速、提效同提量。

提交報告嘅死線愈嚟愈近，政府亦喺下月19日發表新一份施政報告。時日無多，楊永杰日前接受網台節目訪問時就話，只要有一個動作，就可以釋放大量嘅土地。乜嘢動作？就係放寬新界嘅地積比限制。佢話由現時嘅5倍放寬到6倍或以上就可以有效解決房屋問題，將新界的村屋改建成屋邨，由3層變成30層，咁先可以將建築量提高10倍，特別係一啲喺港鐵站嘅村屋，例如元朗、天水圍等鐵路站附近嘅村屋。

佢話香港大部分嘅土地都喺新界，而最大嘅問題係地積比限制，依家地積比限制係5倍，佢質疑點解唔放寬到6倍、7倍，事關市區都可以放寬到9倍喇！若果新界地積比增加，就即時可以增加建築量，但唔明白政府點解一直都唔推行呢項措施？定係政府怕放寬之後，地產商唔鍾意，抑或驚地產商打冧樓價？又或者政府先係地產霸權最大嘅維護者？

政府早前指要縮短建築時間，又話要做到提早上公屋。楊永杰認為呢啲大家都同意，但同時質疑土地儲備少，加快起咗一批房屋後就無以為繼，所以關鍵係政府要令到土地更有價值，或者點樣去收回更多嘅土地，呢啲先係有效嘅方法。

佢認為政府唔突破政策框框，就唔會增加到土地供應，而市民對政府係咪有信心，係睇政府提出嘅政策係咪有效，仲話唔好當市民係傻仔，因為政府提出嚟嘅政策，市民都會知道係咪有效。而「公營房屋項目行動工作組」亦就快要交功課，究竟交出嚟嘅係良策定係拖得就拖？好快就揭盅。