多80廈納強檢　涉城大學生宿舍群智堂及觀塘紀律部隊宿舍

再增80個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案或污水驗出病毒，均被納入強檢名單，政府今日(10月1日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該個地方的人士，須於明日至後日(10月2日至3日)期間進行病毒檢測。

社區檢測中心和部分大型流動採樣站設有預約服務，市民可經預約系統選擇合適地點和時段預約進行檢測，中心會優先為已預約的市民提供服務。另外，政府明日將於黃大仙竹園北邨及馬灣珀麗灣重開流動採樣站，位於樂富橫頭磡邨的流動採樣站會延長服務日期至下周一。

污水驗出病毒的地點如下：

1.馬鞍山海栢花園3座

2.筲箕灣筲箕灣道428至432E號東安大廈

3.筲箕灣愛民街6至28號新利大廈

4.筲箕灣筲箕灣道422號富景大樓

涉及多宗病例的地點如下：

1.觀塘順利紀律部隊宿舍8座

2.黃大仙竹園北邨榕園樓

3.沙田禾輋邨康和樓

4.大圍豐盛苑榮盛閣

5.長沙灣發祥街西5號凱德苑

6.橫頭磡富強苑富和閣

7.粉嶺花都廣場7座

8.鑽石山悅庭軒2座

9.沙田廣源邨廣橡樓

10.筲箕灣筲箕灣廣場麗雅苑

11.紅磡維港．星岸1座

12.元朗蝶翠峰10座

13.柴灣杏花邨32座

14.大埔雲滙10座

15.沙田碧濤花園雅碧閣

16.屯門翠寧花園6座

17.荃灣油麻磡路63號昇柏山

18.東涌逸東一邨享逸樓

19.馬鞍山錦泰苑錦麗閣

20.土瓜灣翔龍灣1座

21.慈雲山慈愛苑愛仁閣

22.天水圍天恒邨恒欣樓

23.沙田水泉澳邨茂泉樓

24.何文田愛民邨昭民樓

25.何文田窩打老道72號自由大廈

26.筲箕灣筲箕灣東大街4號東寶大廈

27.葵涌清麗苑麗寧閣

28.將軍澳海翩滙7座

29.大埔嵐山3座

30.馬灣珀麗灣21座

31.青衣美景花園11座

32.荃灣名逸居2座

33.九龍城沙浦道83號御．豪門

34.新蒲崗采頤花園1座

35.青衣翠怡花園1座

36.藍田滙景花園1座

37.堅尼地城泓都2座

38.青衣灝景灣5座

39.葵涌寧峰苑潤峰閣

40.屯門翠寧花園5座

41.將軍澳將軍澳廣場6座

42.筲箕灣東旭苑東景閣

43.長沙灣泓景臺2座

44.土瓜灣傲雲峰5座

45.元朗朗屏邨石屏樓

46.將軍澳君傲灣1座

47.油塘高俊苑俊匯閣

48.半山區般咸道59至61號金風大廈

49.荃灣豪輝花園2座

50.西營盤皇后大道西356號俊庭居

51.鰂魚涌寶峰園C座

52.土瓜灣定安大廈B座

53.馬灣珀麗灣6座

54.馬鞍山翠擁華庭12座

55.馬灣珀麗灣5座

56.葵涌悅麗苑麗虹閣

57.屯門啟豐園3座

58.馬鞍山嵐岸6座

59.紅磡碧麗花園1座

60.大埔雲滙11座

61.油麻地渡船街314至324B號順興大廈

62.紅磡海逸豪園23座

63.九龍塘香港城市大學學生宿舍賽馬會群智堂A座

64.馬鞍山天宇海7A座

65.荃灣名逸居1座

66.荃灣荃德花園A座

67.鰂魚涌太古城漢宮閣

68.鰂魚涌太古城齊宮閣

69.堅尼地城加惠臺1座

70.屯門恒福花園5座

71.鰂魚涌太古城碧藤閣

72.馬鞍山新港城海濤居3座

73.青衣翠怡花園3座

74.粉嶺花都廣場8座

75.天水圍嘉湖山莊賞湖居3座

76.粉嶺花都廣場10座