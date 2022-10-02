政Whats噏：公民黨上周二開執委會　將向黨友發信收集意見

公民黨於上月18日舉行集思會，事後並無正面回應是否解散。主席梁家傑當日表示，會議上冇任何正式決定，會再徵詢會員意見。而黨於上周二、即27日召開執委會跟進，並將向缺席集思會嘅黨友發信，以收集意見。

梁家傑表示，執委會上佢哋再一次跟進集思會上談及嘅議題，並作出總結，將向未曾出席會議黨友發出「主席家書」，讓未表達意見嘅人都有機會講下睇法。

梁又透露，當日集思會會議上，確實有部分黨友對解散感到可惜，希望可以搵到繼續行落去嘅方法，不過梁認為，公民黨要行落去，必須搵到「可做之事」，即喺今日嘅政治環境下可以做啲咩；以及是否有願意擔當執委嘅人。若非如此，公民黨要繼續行落去嘅機會好微，形容並非情感上嘅問題，而係現實感。

至於何時再就此事開會商議？梁指，暫時仍要再醞釀一下，讓未表達意見嘅黨友發表下意見，故未知下次會期。另外，被問到有否黨友挽留，希望佢再做主席時，梁則強調早前已表明不連任主席。但若黨需要佢繼續做的話，自己又考唔考慮？梁就無正面回應，指主要視乎黨內諗唔諗到有咩事可以做，其他就再諗。