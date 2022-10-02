果仁含豐富蛋白質　適量進食可幫助控制體重

世界衞生組織建議，成年人的每日蛋白質需求為每公斤體重約0.8至1.0克，即一名60公斤男士每日的蛋白質需求約為48至60克。果仁是含豐富蛋白質食物，但外界總認為吃果仁容易致肥，但實情是適量食果仁反而能幫助控制體重。

一份蛋白質食物含有約7克蛋白質，例如28克牛肉便等同一份蛋白質食物的分量。但進食過多紅肉或加工肉會增加患大腸癌風險，醫學界亦不建議市民一星期進食多於500克紅肉；而且進食高脂肪部位的肉類和高油量烹調方法亦會引致肥胖或血液膽固醇上升等問題。

基督教聯合那打素社康服務社區營養服務部表示，果仁因為含高熱量且高脂肪，一向被視為致肥元兇，但市民適量進食果仁有助控制體重，減少患中央肥胖的風險。進食果仁可減慢消化速度，產生更持久的飽足感，當中的營養成分亦能令身體釋放增加飽肚感的賀爾蒙。此外，果仁的纖維壁會阻礙部分自身的脂肪，身體最多只會吸收30%能量。機構建議市民每日攝取30克無鹽無糖的果仁，可提供接近6克蛋白質。機構又表示，市民可在做低強度運動前2至4小時進食一份果仁，提升運動表現。若市民運動強度高，或進食時間距離運動少於2小時，則建議運動前或期間不要進食果仁，而改在運動後作小食，幫助修補肌肉和恢復體力。