童樂居虐兒案震驚全港　40童受害　34女職員遭起訴

本港近年不時爆出兒童被虐新聞，最轟動的一宗為本報率先揭發的香港保護兒童會轄下「童樂居」虐兒案，多名職員涉嫌虐待嬰幼兒，施以多項毒招包括摑臉、篤眼、扯髮、拖跌落地，甚至扯起爬行的稚嬰然後掟落地，涉及40名受害兒童，共34名女職員被起訴及提堂。

最近一宗院舍虐兒事件發生於保良局，位於銅鑼灣的嬰兒組有6名僅1至3歲的幼兒被粗魯推跌在軟墊上，警方迄今拘捕了兩名女職員，其中一名仍在試用期內的33歲女職員已被保良局停職及不予續約，另一名28歲女職員被扣查後亦獲保釋候查，兩人本月下旬向警方報到。

至於今次匡智松嶺二校，2019年亦被指懷疑虐童，有學童遭人用門夾手致骨折，警方循「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」方向調查，翻查閉路電視，發現宿舍職員試圖把情緒激動的學童關在特設房間時，學童反抗，在拉扯間職員大力關門夾傷其手所致，惟及後律政司認為沒有足夠證據提出檢控。

根據警方數字，今年上半年虐兒案件有554宗，按年下跌3%，涉及侵害兒童性罪行及侵害兒童人身罪行的案件，分別微升0.4%及下跌5.9%。至於2021年，虐兒案共有1,232宗，按年大升60%，涉及侵害兒童人身罪行及侵害兒童性罪行的案件，分別上升65.3%及55.2%。