除了虐兒案，本港還有毒品氾濫黑幫橫行；滯港的假難民及扎根本地的南亞幫作惡，令本港治安崩壞，警方打擊不力；環境衞生政策不到位，以致鼠患肆虐垃圾滿街等；就連日常外出，同樣危機四伏，街邊大樹隨時倒塌；動物流離失所、郊區動物亂竄；車禍頻生合共七大問題惡性循環。

香港永無寧日，學者歸咎於政府「躺平」，廢官遺患導致災害惡性循環。在疫下受困近3年的港人面對嚴苛防疫措施已苦不堪言，而社會上的種種亂象不斷重複發生，毫無「斷尾」，更令市民生活擔驚受怕，睡不安寢。上述問題僅屬冰山一角，而歷屆政府一直無決心解決，甚至視而不見，以致亂象加劇。

本港毒品問題嚴重，流通市面且荼毒青年。單計今年上半年，香港海關於本港機場偵破332宗毒品案，檢獲共1.16噸、市值近6億元毒品，其重量及貨值均多於去年同期。而假難民及南亞幫令本地治安崩壞，禍港殃民，適逢疫情經濟蕭條，販毒、盜竊及斬人等罪案愈趨猖獗。今年6月中環鬧市的槍擊斬人案最是駭人，涉案槍手及槍械至今仍未尋獲，令人憂慮。

港府長年懶理野生及流浪動物福祉，野豬、牛隻等動物「通街走，無王管」終再釀悲劇。早前有市民駕車駛經大埔時，因閃避3頭橫過馬路的牛隻而急扭軚，導致車輛失控並剷上花槽後翻轉。本報曾向政府獻策興建《貓狗善終園》，在港、九、新界覓地興建設施，除了將野豬分開雌雄圈養，直到牠們老死，同時集中接收及處理被虐的流浪貓狗，提供生養死葬「一條龍」服務，惟政府拒絕採納。