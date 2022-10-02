東方日報A1：特殊校三招虐童　松嶺二校歪風

大埔特殊學校匡智松嶺第二校再捲入懷疑虐兒風波，有家長向本報透露，近年有多名學童疑被不當對待，更疑涉虐兒，包括用外套笠頭至少10分鐘、用口水肩強行蓋臉、長期紮手致瘀傷等。家長又聲稱近日校內爆疫，但無收校方通知，更有家長不知確診子女被送到哪處隔離，要四出打聽。教育局證實收到多宗涉及該校行政失當及學校人員不當處理學生的投訴，已責成有關辦學團體及學校嚴肅跟進，並向局方提交調查報告；匡智會表示警方正進行調查，校方會全力配合。

位於南坑頌雅路的匡智松嶺二校是一間為嚴重智障兒童而設的特殊學校，有家長透露，學童疑被虐待，例如於今年5月，一名有用手篤自己行為的學童，嚴重時可被紮手長達兩小時，但家長發現其雙手前臂又紅又瘀，疑被長期紮手，遂於6月報警。據知，事後有宿舍「家長」被解僱，但批准紮手的舍監則未有受到任何處分。2018年有一名學童午休時想離開座位，被兩名老師按頭，又用口水肩蓋臉及按實，無視或致窒息。2014至15年期間，有一名學童因發脾氣，慘被一名主任及教學助理用外套笠頭至少10分鐘。

此外，該校家長又認為學校管理不善，近日校內爆疫，逾10名學生確診，但有家長竟然毫不知情。有確診學童被送往醫院隔離，但校方未有向家長告知學童去向，家長因而擔憂不已，要一整天四處打聽。校方亦無交代師生確診情況，在家長追問下，校方始承認早前有教師染疫。該家長又指，有人包庇「自己友」，逼走不少老師，致多位教師於本學年離職。多名家長已聯署向教育局、匡智會反映事件，匡智會已開校董會商議。

教育局發言人表示，早前收到多宗涉及該校行政失當，以及學校人員不當處理學生的投訴，已責成有關辦學團體及學校嚴肅跟進，據悉警方正跟進部分個案，局方不宜作出進一步評論。另據了解，有關學校曾出現確診個案，並已按機制通報衞生防護中心，學校已發信通知涉及班別的家長，經局方提醒後，學校已發信通知全校家長相關事宜。

匡智會發言人表示，較早前收到匿名投訴指學校可能發生學生受虐事件，現警方已正進行調查，會全力配合警方的工作。對於任何人有任何不當對待智障人士的行為都不可能接受，如有發現個別人士曾對學生施行不恰當行為，定會嚴肅處理。對於匿名投訴所言及有關學校行政管理及教學指控等，法團校董會對整件事件非常重視，已成立「調查小組」進行深入調查，並會與各相關持份者（包括家長及教師）溝通了解，嚴肅跟進調查各有關事件。

有關確診個案安排，校方一直與家長及衞生防護中心保持聯繫，校方於9月23至26日期間共錄得12宗宿生及4宗職員確診個案，當日已即時與衞生防護中心通報。校方於26日收到衞生防護中心提供的確診者住院資料及沒受感染宿生的隔離地點，已立即通知有關家長。該會強調，學校過去多年一直跟隨教育局的相關指引提供服務，松嶺第二校致力提升教學及照顧學生的質素，實施了多項改善和環境優化措施，以加強對學生的照顧及支援。

■保安組

更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：