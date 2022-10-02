鼠餌唔加工　滅鼠一場空　專家：芝麻油撈紅鼠米才吸引

東網翻查資料，發現現時於本港註冊使用的殺鼠劑均是慢性殺鼠劑，且大部分均為抗凝血劑，主要配製低濃度的食物藥餌及追蹤粉。老鼠進食一定毒劑後5至7日內，體內傷口的血液無法凝固，因而內出血，並會產生口渴、肚脤及昏眩等，其後死亡。由於是慢性殺鼠劑，老鼠進食後通常不會產生拒食現象，且若有人畜誤食，亦有足夠時間解毒及治療。

食物環境衞生署表示，現時使用的第二代抗凝血劑鼠餌主要是溴鼠靈及溴敵隆，劑型以碎屑穀粒及蠟塊為主。一般即用殺鼠劑都含有穀物類食物成分，吸引老鼠進食。

香港蟲害控制從業員協會會長梁廣源說，食環署現時使用的毒鼠餌有7至8成都是第二代抗凝血劑，其中於今次事件上使用了穀粒藥餌，因為老鼠喜歡吃穀類，俗稱紅鼠米。以毒性濃度為0.005%的穀粒藥餌為例，一隻重250克的老鼠，一般需要進食3至5克藥餌可致死，而食環署今次擺放的一包紅鼠米應約有30克，一般可令約4隻老鼠致死。他指業界有時會以少許芝麻油，「撈埋紅鼠米，氣味上可以更加吸引到老鼠，不過食環署成日是是旦旦做，一定唔會有咩加工！」，加上署方經常使用膠袋放置，「就算有香味都唔吸引，地下又大把好嘢食，毒鼠效果點會好？」