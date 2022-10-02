食環署鼠餌求其掛　慘現替死鴿

本港鼠患杜之不絕，東網多次重點報道食物環境衞生署防治蟲鼠工作乏力，防鼠滅鼠成效存疑。近日東網發現，食環滅鼠隊清潔騷「是是旦旦」，其中於大圍田心村放置鼠餌後，有在該處聚居的白鴿誤食致死，令滅鼠行動，驚變「滅鴿行動」！有業界人士表示，早已聽聞有雀鳥因誤食老鼠藥而死亡的事件，相信並非單一事件，直斥食環署明顯管理不善，應立即檢討。

東網接獲居民林先生反映，由7月至今一直於大圍田心村看到，食環署滅鼠行動由外判工人放置的老鼠藥，白天時間掛在草叢，原本目的為滅鼠，惟該位置經常有聚居的白鴿將老鼠藥當為食物，導致常發生「老鼠未食，白鴿已吃光老鼠藥」的情景，令該處出現白鴿屍體。林先生質疑署方於早上時間放置老鼠藥無效，且位置亦應重新考慮。林先生表示，每日早上於田心村均看到有食環滅鼠隊人員，會在草叢放置老鼠藥，「個度好多白鴿聚居，我親眼見到佢哋早上放完老鼠藥，中午就開始有白鴿係度食，幾乎每日都有咁樣情況，白鴿都有生命架嘛，我覺得咁樣等於變相殘殺白鴿！」

香港蟲害控制從業員協會會長梁廣源表示，早年前已聽聞有雀鳥因誤食老鼠藥而死亡的事件，現時這類滅鼠行動大多鼠餌都利用膠袋裝着，再掛欄杆上，惟易被鼠類或雀鳥「啄下啄下」弄破膠袋而將毒餌「跌晒落地」，由於鼠類天性不愛「散晒一堆係地下逐粒食」，反而被鳥類啄食致死，「就算雀鳥食唔死，老鼠見到都唔會點食」，質疑食環署不知所謂。業界多年前已向食環署反映，應該規定用毒餌盒放置老鼠藥，在毒餌盒內放置慢性滅鼠毒餌滅鼠，可符合鼠類喜歡隱藏攝食的生態特點，亦能防止非靶子動物誤食等，他建議署方盡快改善現時做法。食環署回覆指，接獲東網查詢後，署方調查並未發現擺放在該處的有毒鼠餌有曾被非目標動物誤食的迹象，但因應市民對放置有關毒餌位置的意見，署方已即時在該處改用鼠餌盒擺放有毒鼠餌。而一般情況下，雀鳥在進食致死劑量的毒餌會在數天後死亡。