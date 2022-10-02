梳頭由前一梳到後　「梳五經」可紓緩緊張助入眠

都市人失眠問題普遍。有中醫師表示，若市民躺在床上半小時至1小時仍「眼光光」已屬失眠。醫師建議受失眠困擾的市民應調節飲食，少食肥甘厚膩的食物，也可飲用甘麥大棗湯、酸棗仁茯神茶等安神助眠茶。市民晚上亦可做簡單、養身的「梳五經」，即用梳子由前髮際開始向後梳頭，有助紓緩當天的精神繃緊，更可提升睡眠質素。

中醫師陳翠萍表示，失眠最嚴重的病人「可整晚在床上碌」，故她會詢問病人會否難以入睡，若病人回答需至少1至3小時才可入眠「就肯定係失眠」。治療方面，她強調要視乎多方面因素，除了能否易入睡外，亦包括失眠程度、睡眠時有否經常進入夢境、可否睡得穩等。對於不同程度的失眠患者，中醫角度有相應治療。

陳續指，市民日常要注意飲食，改善生活習慣、多做運動等，也可按內關、神門、太沖等穴位，「都市人做完野緊張，回家後可梳五經」也是有助入眠的方法。平常人早上才梳頭，但晚上用硬身的梳子「梳五經」，即由前髮際「一梳梳到尾」，能有效梳到多個經脈並按摩穴位，對血液循環、睡眠質素均有益處。 她另推薦兩款安神助眠茶，分別是甘麥大棗湯及酸棗仁茯神茶，日常飲用可改善睡眠質素。前者只要1兩浮小麥、3錢甘草及10粒大棗，先把浮小麥及大棗清洗，再用4碗水煲成兩碗茶，可分早晚飲用。至於酸棗仁茯神茶，她建議睡前1個半小時飲用，材料包括酸棗仁、茯神各8錢、杞子5錢、龍眼肉4至6粒，將所有材料放在玻璃內膽的暖杯，用沸水焗約45分鐘後即可飲用。