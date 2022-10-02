半夜驚醒兼尿頻　中醫：脾胃不和寢難安

都市人生活營營役役，睡眠質素欠佳，不少人受「屙夜尿」、半夜驚醒、抽筋等困擾，加上流口水、起床時有眼垢等，可能反映身體脾胃不和、肝腎不足。中醫師建議大眾注意生活習慣及作息，喝適量湯水補養身體；亦提醒市民別過度盲從網上資訊，例如有患者一晚「屙夜尿」5至6次，但偏信網上傳言，擔心夜尿後身體不夠水分，每次夜尿時會量度夜尿的容量，之後喝回相應分量的水，結果弄到自己「冇覺好瞓」。

別以為睡覺流口水是常態，在中醫而言，脾胃不和的人仰睡時口水會總是泛在嘴角，或者側睡時在嘴角流出來。中醫師陳翠萍解釋，若非面部神經有問題的患者或是嬰兒，正常人不會睡覺時流口水。她指，「脾在液為涎」，脾胃對應的津液是口水，若市民太晚才食飯、進食「十分」飽、攝取過多肥甘厚膩，即肥膩、濃味的食物、或者大魚大肉，才會易流多口水。 半夜驚醒同樣跟脾胃有關連。「胃不和則寢不安」，市民睡覺途中突然睜開眼，有機會是心火、肝火旺盛，需要清熱、安神和疏肝。半夜驚醒亦跟上述的飲食習慣有關，陳建議市民飲食要有規律，不應太夜進食，晚上吃少一點東西可讓脾胃在睡覺時得以休息，不用運作，自然不會流口水。她強調「脾胃唔好非常影響睡眠質素」，患者通常要健脾。

至於「屙夜尿」，中醫認為屬肝腎不足、腎虛，在六旬後的長者尤是明顯。例如一個睡眠循環為4小時，有些人去夜尿的次數過於頻密，連一個睡眠循環都未達到。若年輕人有夜尿便要留意飲食，例如是否晚飯後喝大碗湯；飲瓜菜湯等「寒涼」食物；或進食西瓜、梨、橙等「利尿」水果。肝腎不足者可以中醫調整，提升體質來減少腎虛情況。患有三高、糖尿病、癌症等長期病患者，無視夜尿情況只會令其睡眠質素變差，亦因得不到充足休息，而影響康復進度。另外，上年紀的人入眠時容易抽筋。陳提到「肝主筋」，年紀漸老後容易出現肝腎不足，抽筋也多數出現在小腿位置。眼同樣對應肝，早上起床時的眼垢較乾身，「要刮出來的」，屬於肝熱，市民可多喝杞子、菊花以清肝熱。