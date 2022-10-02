市建局將推「小區復修」先導計劃　4大措施助千戶舊居升值

本港樓宇和城市設施「雙老化」問題日益嚴重，市建局過去數年以「規劃主導」的市區更新模式，加快舊區更新步伐。「規劃主導、地區為本」的市區更新模式，在九龍城、土瓜灣及深水涉等地區落實多個項目，最新選定九龍城區樓宇，展開為期3年的「小區復修」先導計劃（「小區復修」計劃）作為試點，向合資格業主給予財政和技術支援，協助和鼓勵他們適時保養及維修樓宇，預計可惠及約1,000個住宅單位。同時，市建局也推出4項措施進一步協助業主為單位升值。

近年不少樓宇業主主動申請各項市建局管理的樓宇復修資助計劃，透過籌組驗樓和維修工程，提升樓宇的結構安全水平，但這些改善工程主要針對樓宇的公用部份，單位內部結構部件的失修問題則須由業主負責。為此，市建局團隊已選定南角道至打鼓嶺道一帶逾40幢樓齡逾40年的樓宇，展開為期3年的「小區復修」先導計劃，作為試點，透過加大推廣力度，提供更多誘因，向合資格業主給予財政和技術支援，協助和鼓勵他們適時保養及維修樓宇，預計可惠及約1,000個住宅單位。市建局將在本月內主動聯絡相關樓宇的業主，並商議一套全面而針對性的維修方案，提升樓宇狀況之餘，更為進行復修的大廈美化外牆，由內至外為樓宇「升值」。

上述大部分樓宇屬於「三無大廈」，難以集合一眾業主就籌組驗樓和維修工程取得共識。在選定的小區復修範圍內，便有4成樓宇雖已完成復修或正進行維修，但大多只屬一次性，業主沒有沒有足夠資金應付下一個樓宇復修周期來臨，令樓宇保養缺乏持續性。故此，市建局推行4項措施協助業主修復，首先是增設專項資助， 推動業主籌組維修工程，為業主額外提供一次性的專屬工程費用津貼，集中支援修補老舊破損的大廈外牆，並重鋪天面防水層，若進行公用地方的結構維修工程，每戶大概需要支付數萬元的工程費用；其次，市建局將夥拍香港房屋經理學會，試行「聯廈聯管」理念，協助未有成立法團的樓宇，盡早成立法團，然後與其他已有法團的單幢式樓宇，合組成一小區，共同聘用物業管理公司，實行「聯合式」管理，亦會應用科技試行嶄新樓宇管理系統，包括安裝和配置通訊網絡、閉路電視、電子告示板、大閘門鎖遠程開關和對講機系統等硬件設備，使屋宇設施可連結至雲端平台，方便管理公司作遠程監控，減省管理員長駐大廈的需要，令樓宇管理更具經濟效益。

第三項措施為提供「鼓勵性利息」助業主設維修基金，市建局將協助業主就保養周期設立儲備基金，並在供款的初期提供額外三厘利息，作為「鼓勵性利息」，為期5年，有關措施可使儲備基金的初期利息收入有較大幅度的增加，充份發揮基金的「複息效應」，增加其滾存及增值能力；最後一項措施是免費提供物料， 安排義工修葺住用單位，將資助業主聘用工程顧問為室內單位進行檢驗，包括結構及滲水勘察，並資助工程所需要的修葺物料，以及由不同建造業機構所成立的義工團隊，安排義工協助進行修葺工作，例如輕度的剝落石屎、更換破損地磚等。團隊將由本月初開始，逐家逐戶派遞「小區復修」計劃的宣傳單張，邀請業主出席簡介會，以及設立街站等從多方面介紹「小區復修」計劃詳情。