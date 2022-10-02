留宿中心虐兒事件未止　孫玉菡：巡查新安排等部分建議已落實

《東方日報》今日(2日)頭版獨家報道，大埔特殊學校匡智松嶺第二校再捲入懷疑虐兒風波。勞工及福利局局長孫玉菡今在電視節目上表示，教育局正跟進事件。他續指，社會福利署要規管6歲以下的兒童住宿照顧服務，所有運作和監管要符合要求，上周社署的檢討委員會公布31項改善建議，均適用於這類幼兒中心。部分建議已落實，包括巡查的新安排。但部分建議涉及資源調配，他強調當局會盡快爭取資源，希望可以盡快落實。

被問到如何可以吸引好的幼兒照顧員人手時，孫玉菡指出，委員會公布的該31項建議，有一項是關於增加人手資源，加設「幼兒照顧助理員」的新職位，負責基礎工作，主要是為兒童餵食、更換尿片及洗澡。屆時受過專業訓練的幼兒工作者，做更多培養幼兒身心發展、幫助幼兒生活各方面等的專業訓練工作。另一建議是將幼兒工作員人手比例由1比6.2，提升至1比4.5。他提到，約3至4成住宿兒童有特殊需要，有必要增聘照顧員、社工及護士照顧。

至於保良局嬰兒組留宿幼兒中心，近日有職員涉嫌虐兒被捕，孫玉菡表示，事件是由於社署採用新的巡查方法，積極抽查閉路電視片段，由社署發現後，再要求機構嚴肅跟進；惟警方正調查案件，故不便評論詳情。不過他強調，已敦促機構徹查事件、審視流程及提出改善辦法，並提交報告。另外，MIRROR紅館意外事件發生逾2個月，其中傷者李啟言的父親再發信要求政府盡快交代調查結果。孫玉菡稱，調查已接近尾聲，但未交代確實時間表，僅表示會盡快公布。