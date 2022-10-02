政Whats噏：容海恩搞乜嘢？　要靠老公先過關

維港渡海泳將喺10月23日舉行，只有1,500個參賽名額。仲要唔係報咗名就參加得，要過埋試水呢關先得㗎，議員容海恩(Eunice)今日(2日)就去咗試水，結果係...

渡海泳分為優悠組同競賽組，Eunice參加優悠組嘅賽事，由於大會規定要45分鐘內完成1,500米，所以必須要過咗呢關先得。Eunice喺社交平台貼文，話之前經過3晚鍛煉，可能平日疏於操練，佢話第一晚游咗500米已抽筋；第2晚游咗咗1500米，但花了48分鐘，雖然係好大進步，但明顯係未達標，超時3分鐘。咁點算好？最後係老公袁彌昌(Derek)出手，佢話第3晚得Derek指導下改善泳姿，返屋企再睇網上短片學習轉身，今早喺戰戰競競嘅心情下，45分鐘內完成1,500米。

不過，Eunice過到試水呢關，唔單止係靠老公指點嘅，仲有靠佢嘅底子。咪以為佢只係鍾意打機，其實佢都好鍾意水上活動，曾經講過佢細細個成日去泳池，因為爸爸為咗鼓勵佢做多啲運動，就親身教游水兼利誘，每游一個塘可以有五毫子零用錢，所以佢就好勤力練習，賺埋啲錢去買雞翼同涼粉食，最高峰仲試過1次過游25個塘添呀！嚟緊23號，就睇吓佢發力嘞！