與鼠共眠木蝨留痕　住不適切居所焦慮高3倍　團體促增公屋配額

本港住屋問題一直未見改善，適逢本月為精神健康月，而明日(3日)亦是世界居所日，有團體今日(2日)公布調查，發現居住在不適切居所的受訪者壓力水平，較居住在適切居所的高，當中抑鬱分數高約2倍、焦慮水平高約3倍，壓力主要來源是住屋及經濟。受訪者中有人已輪候公屋長達18年，甚至需「晚晚和老鼠一起瞓」，更有人因居住在衞生惡劣的床位，手臂上滿布被木蝨咬而留下的疤痕。團體促增加非長者單身人士的公屋配額，及開設外展隊至不適切居所，助有患精神疾病人士及早求醫。

社區組織協會今年6月至8月期間，訪問了173名年齡介乎18至59歲，現正或曾經居住在劏房、床位等不適切居所的非長者單身人士。調查顯示，逾7成半受訪者的收入中位數為9,300港元，而租金佔其入息比例可高達4成，近9成受訪者表示曾因住屋開支而要節衣縮食。有4成受訪者患有抑鬱及焦慮等精神問題，但大多沒有求醫或覆診。社協副主任施麗珊表示，部分受訪者不知如何尋求專業服務，亦有因私營昂貴、公營難排而卻步，而不適切居所令他們的精神健康更差，因此促政府開設外展隊，幫助他們及早作出醫治。施又提到政府應將3年的現金津貼試行計劃恒常化，為非長者單身人士提供實質支援，並訂立起始租金管制，規管現時劏房租金水平失衡的情況。

已輪候公屋逾5年半的阿英表示，現時租住的劏房每月開支逾7,000港元，惟所有收入只能夠維持基本日常開支。她指，現時居住環境惡劣，形容為「晚晚和老鼠一齊瞓」，且自己患有抑鬱症，每日都因經濟問題擔驚受怕。19歲的阿鵬居住在每月租金2,000元的床位，他表示要與22戶共用一個廁所，衞生環境十分惡劣，手臂上滿布被木蝨咬而留下的疤痕。他期望政府能增加非長者單身人士的公屋配額，以加快輪候時間。