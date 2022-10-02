木卡板回收廠被指違土地用途　無法領回收基金資助

再有回收工場因土地問題而面對經營困難，在2017年成立、回收木卡板公司「綠盈環保」於位於上水的回收廠每日處理5至10公噸木卡板，打碎後再加工成木貓沙及馬房墊料等產品，其中木墊料近日獲本地大學農場採用，產品亦會出口至澳門賽馬會使用。但他們於申請環保署「回收基金」時，獲悉城規會以回收廠有加工製造商品為由，定義工廠為「鄉郊工場」，而非「可循環再造物料回收中心」，最終「綠盈環保」被指違反土地用途， 2019年獲批的「回收基金」逾500萬元無法領取。

「綠盈環保」項目經理佘鑫豐表示，在租賃現址建廠前已查詢地政總署，獲告知涉事地皮可興建回收廠，但城規會未有親身現場了解廠房運作過程，亦未有向他們解釋原因下定義廠房為鄉郊工場，質疑廠房亦有收集卡板等活動，符合「再造物料」、「回收中心」的意思。佘又說公司曾多次電郵予城規會，解釋企業性質但均不獲受理，坦言作為租戶，難以說服業主協助申請改劃土地為「臨時鄉郊工場」，形容他們成為「磨心」，希望環保署協助，使城規會派員協商解決問題。

城規會解釋，凡涉及簡單工序的工業物料回收、循環再造設施，均會被定義作「鄉郊工場」；而「可循環再造物料回收中心」只適用於在社區進行可再用物料回收活動的處所，例如「綠在區區」。該會重申，「綠盈環保」將回收木材粉碎作木碎，再加工造成木煤及木貓沙，其作業模式應類似「鄉郊工場」性質；又建議「綠盈環保」提出規劃申請作為期3年的擬議臨時鄉郊工場。環保署則表示，「回收基金」已經兩次批准延期合共約一年，供「綠盈環保」處理問題；又稱若「綠盈環保」申請改劃做臨時鄉郊工場，同樣符合「回收基金」要求，署方樂意提供支持。但佘鑫豐說，回收基金由入紙申請至獲批需時約9個月，獲批後亦要預留約3個月擬訂合約等，對銀根較緊張的中小企難以發展。