政Whats噏：機場巴疏落　抵港人士苦等　議員促增班次

政府日前宣布放寬抵港檢疫政策至「0+3」，抵港人士毋須再到酒店隔離，亦可乘坐公共交通工具離開機場。之不過，點樣離開機場都成問題，事關政黨衞生事務發言人、立法會議員梁熙尋日(1日)就話機場巴士班次疏落，旅客需要等待半小時或以上，先再有巴士出現，促當局部門必須盡快協調來往機場交通工具。

梁熙喺社交平台上傳一張機場影嘅相，指點解會無足夠交通配套去疏導人潮，例如的士咁，仲指目前面對嘅情況係巴士半個鐘以上一班，一等下一班就等成個鐘。佢又話雖然機鐵已恢復服務，但對於需要去新界嘅朋友無用，好需要改善目前嘅配套，所以當局需要同的士業界溝通以增加服務，以及要求巴士公司增加班次及延長服務時間。梁熙仲話，如果情況未改善，會同運輸署反映，甚至喺前廳交流會度提出。

有網民都留言話「有時唔係冇的士，係冇客！因此有啲入機場既的士等唔到旅客坐的士就自動離場。」另外，有網民建議或者「試下組一班人預約28座中巴或49座大巴，可能解決到」，不過長遠都係要政府出手解決問題，唔好令抵港人士得個等字。