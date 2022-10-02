松嶺二校虐童片段曝光　按枱叉額頭哭聲不絕

東網踢爆大埔特殊學校匡智松嶺第二校發生虐兒風波後，再獲得4段獨家虐兒短片，可見一名學童慘遭兩名職員強行按在桌子上，另有學童被人用手叉額頭、外套笠頭及大力扯手，有學童發出慘叫及哭聲。除虐兒外，有前職員指該校校長經常不戴口罩，甚至有女職員當值時觀看南韓男團音樂節目，且有相為證。

位於南坑頌雅路的匡智松嶺二校有學童疑被虐待，家長事後報警，教育局已證實收到多宗涉及該校行政失當及學校人員不當處理學生的投訴，匡智會亦表示警方正進行調查。東網揭發事件後再獲得4段短片，片段歷時約2分11秒，雖屬偷拍片段，但仍可見職員粗暴對待智障學童的經過。第一段短片可是有一名學童被兩名職員按在桌子上，動彈不得，不斷掙扎，惟職員卻更加用力。

第二、三及四段短片，分別見到身穿制服的職員用手叉學童額頭、拉學童的外套笠其頭及用力扯手，片段夾雜學童的慘叫及哭聲，聞者心酸。有前職員指稱疫情期間校長經常不戴口罩，又有女職員當值時在教職員室觀看南韓男團音樂節目，懶理學童無心工作，直言﹕「佢哋一點都唔尊重家長！一點愛心都冇吖！」冀有關部門徹查事件，匡智會應盡作出跟進。