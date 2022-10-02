8歲童泳灘掘沙　皮肉慘攝鐵鏟縫　救生員出工具救助

適逢周末假期，不少一家大細都會趁此外出共享家庭樂，其中沙灘是熱選地點之一，不過父母亦要看顧好小朋友，因為意外可能隨時發生。港九拯溺員工會今日(2日)在Facebook專頁發文，指救生員見證兩宗意外，其中一名8歲男童疑因皮膚被海水浸，被鑊鏟鐵縫夾住，需動用工具助其脫離困境。

工會表示，事發於今日下午5時半，該8歲男童與家人到泳灘玩樂，並帶金屬鑊鏟掘沙。由於其皮膚幼嫩加上被海水浸軟，手掌用力時不小心被夾住，進退兩難。男童家長事後向救生員同事求助，同事需利用工具將鏟邊撬開，男童手掌才得以鬆脫，幸好並無大礙。工會呼籲家長要小心選用兒童玩具，金屬工具比較鋒利，對兒童及其他泳客都容易造成傷害。

此外，工會稍早前又發文，指大浪灣泳灘一日內發生兩宗泳客受傷事件，兩名男泳客分別被有毒魚類「奄釘」魚刺傷，其中一人於泳灘上踩到魚屍，剛好被毒針插入腳掌，且傷口頗深。相隔不久，另一泳客亦於近岸水深1米位置，被海浪將一條有毒已死「奄釘」魚插入大髀，並且未能即時拔出。兩名傷者其後分別由救護員送院治理。工會提醒大家，大部分海洋生物即使已經死去，但身上毒性仍然存在，絕不能掉以輕心，應盡量避免接觸。