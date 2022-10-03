中大3研究項目奪健康長壽催化創新獎　獲頒共約116萬元研究經費

香港中文大學多名學者分別領導的3個研究項目，分別獲本港研究資助局與美國國家醫學合頒今年「健康長壽催化創新獎(香港)」，得獎者可獲得為期一年，金額共5萬美元(約38.9萬港元)的研究經費，並會獲邀出席明年創新高峰會，與其他得獎者，政策制定者及投資者等分享研究成果。

阿茲海默症等與衰老相關的神經退行性疾病至今未有有效的治療方法，中大醫學院藥劑助理教授吳濰龍擬利用銀杏樹提取物製造銀杏內酯衍生物，並研究這些分子作為治療與老化相關的神經退化性疾病藥物。「白果內酯」是銀杏的萜烯三內酯天然產物，被科學界認為對神經退化性疾病具有神經保護作用，但其化學不穩定性窒礙了臨床前評估。吳的研究對白果內酯進行直接化學修飾，可以快速產生高化學穩定性、具生物活性的多樣性化合物庫，為研發治療神經退化性疾​​病的藥物帶來一線曙光；而中大內科及藥物治療學系以及生物醫學學院助理教授高浩、生命科學學院助理教授周熙文同為該研究的聯合首席研究員。

另外，世界衞生組織報告指出，全球肥胖症以驚人的速度增長，已為公眾健康和長壽帶來嚴重威脅。除了通過藥物和手術來治療及控制肥胖，將肥胖治療氣球放入胃中是一種替代治療方法。中大電子工程學系副教授任洪亮研發可遠程控制和可吞嚥的無繫繩封裝多穩態胃內氣球，能為肥胖患者提供非手術治療選項。中大醫學院矯形外科及創傷學系系主任容樹恒及副教授呂寶儀則計劃利用空間轉錄組學方法，破解退化性肌腱病變的發病機制和藥物靶點。