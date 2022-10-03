4日內接連有五星旗及橫額被毀　警拘2「破壞王」查動機

今日(3日)凌晨接近2時，西九龍衝鋒隊巡經土瓜灣上鄉道24號對開，發現原本掛在欄杆上，俱約2米乘2米的一面五星旗及一面區旗，疑遭人扯下丟在地上，而用作掛旗的2支伸縮鋼通亦被拗至變形。警員在現場附近一帶查看，惟未有發現涉案疑人，案件列刑事毀壞，將翻查現場一帶天眼片段了解案發經過及追緝夕徒歸案。據了解，警員於昨晚(2日)7時許巡經上址期間，並無發現異樣。

類似事件近日接連發生，昨日(2日)清晨5時許，有途人路經北角屈臣道近電氣道交界時，發現逾20面五星旗及區旗被人由欄杆拔出，並隨手棄置路旁；部分旗幟及竹竿亦遺在行車線上，遭駛經汽車輾過毀爛，途人隨即報警求助。警員到場檢獲五星旗及區旗各12面，將案列作刑事毀壞，交東區警區刑事調查隊跟進，暫未有人被捕。

此外，葵青警區刑事部上周五(9月30日)接獲報案，指葵芳興芳路橫跨葵福路的行人天橋上，共19幅各約1.5米乘1米的橫額遭人剪走，懷疑被盜去。警方經深入調查後，於當日以涉嫌「盜竊」，拘捕一名姓李(56歲)男子，並將他帶署扣查，正跟進其犯案動機，案件交由葵青警區刑事調查隊跟進。同日下午5時左右警方亦接報，指灣仔軒尼斯道與柯布連道交界行人天橋上，懸掛的一幅橫額被人撕下；消息稱，警方其後於附近拘捕一名79歲涉案老翁。