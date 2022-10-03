大埔匡智涉虐童續被爆料　學童曾被總廚剪口罩　省人工無理解僱廚師

曾任大埔匡智松嶺中央廚房的職員爆料，指匡智會管理層領導無方，曾有總廚用絞剪剪毀智障學童的口罩，該學童投訴後並沒有跟進。總廚更試過和數名學童一同賭博，被投訴後同樣無跟進。

匡智松嶺學校位於大埔南坑大埔市地段第34號，為中度的智障學童提供小學及中學教育服務，而中央廚房位於匡智賽馬會職業訓練大樓地下訓練室1號，是持有由食物環境衛生署簽發牌照的食物製造廠，亦是智障學童提供餐飲製作職業訓練、實習及就業機會的場地。據職員透露，校方規定導師要看顧學童，但很多時周日只有一人工作，該總廚照樣出街食飯吸煙，懶理智障學童，有學童打架，其他學童看不過眼投訴，結果又是不了了之。

他又指，第5波爆疫高峰期時曾有多人染疫，依例要通知客戶查詢需否繼續供應餐飲，曾有客戶要求暫停3日才繼續供餐，一名經理依慣例通知卻遭總監責難，並要求簽警告信，結果該經理不服離職。另外，該校為節省人工，無理向廚師開刀，要求廚師簽警告信後離職，這些管理層更會擬定好一份離職信樣板，要求廚師照樣手寫離職信，更明言不寫就「劃花你個紀錄」，讓他們日後難以找得工作。東網正向匡智會查詢事件，有待回覆。