社協斥編配傾斜長者家庭　有單身人士輪候公屋18年

社協調查亦顯示，相關173名非長者單身受訪者中，有74%人有申請公屋，惟他們輪候上樓時間的中位數是4.6年，當中更有人輪候長達18年。社協副主任施麗珊批評，房屋委員會設立的配額及計分制度，令非長者單身公屋申請者不斷被長者和以家庭為單位的申請者「後來居上」，促當局檢討制度。

有從事速遞工作的受訪者表示，自己申請一人公屋單位，輪候時間由原先房委會推算的約5年半，到現在需再等候多額外6年，上樓之路遙遙無期，而且多年來的工作薪金並沒有太大升幅，批評港府對年輕單身人士的紓困措施嚴重不足，高估他們在應對社會通脹的能力。

施麗珊形容非長者單身人士幾乎喪失選擇權，能成功上樓的人少之又少；當局取消N無津貼，更令無法受惠「現金津貼試行計劃」的非長者單身人士失去重要資助。她指，相關人士連番被當局忽略，最終促成社會出現一人床位、板間房的怪現象。

社協建議港府應向非長者單身人士派發現金津貼，緩和單身戶的生活壓力；又建議訂立劏房起始租金管制，規管現時劏房租金水平失衡的情況，提供實質支援。

社協亦促港府增加非長者單身人士的公屋配額，調整計分制度，取消以年齡計分制、並額外為獨居申請者加分，以縮短有關人士的輪候時間。