東方日報A1：劏房基層　蟲鼠陪瞓

今日是聯合國訂立的「世界居所日」，組織列出適切居所應符合安全、有足夠空間、租金與收入水平相稱等指標。惟本港於多項相關指標表現大落後，枉稱國際大都會，非長者的單身基層上樓無期，被迫屈膝劏房與蟲鼠同眠。有調查發現，60歲以下居於劏房、床位等不適切居所的單身人士，因為捱貴租，居住環境惡劣，生活較公屋戶更感到抑鬱及焦慮，有人更因為「晚晚和老鼠一起瞓」而患抑鬱症，更有人入住衞生惡劣的床位後，被木蝨咬到滿手都是疤痕。

香港社區組織協會在今年6月至8月期間，訪問了173名年齡介乎18至59歲的市民，當中逾69%受訪者正居於附有或沒有獨立廚廁的不適切居所，包括劏房、床位、天台屋等。調查顯示，逾90%受訪者為一人住戶，整體受訪者的月入中位數為9,300元，每月房租已佔入息20%至40%；而有近90%居於不適切居所受訪者表示，曾因住屋開支而要節衣縮食。

除了捱貴租，劏房及床位的居住環境亦惡劣，有88%相關受訪者因居住面積小而感到困擾；有78%劏房戶生活經常受臭味、污水倒流等問題困擾，亦有51%居床位受訪者稱單位採光不足、通風差及有噪音。

另外，床位等共住單位受訪者於過去6個月內，有79%人稱單位有蟑螂或蚊蟲、72.9%人稱有蝨患，71.2%人稱單位有老鼠。劏房戶中，62.3%人稱半年內單位曾有老鼠，58.4%人稱有床蝨。

輪候公屋逾5年半的阿英稱，現時租金加水電費每月開支需逾7,000元，惟她學歷不高，現時在麵包店兼職月入僅約6,000元，加上前夫每月約2,000元的贍養費，只能夠維持基本日常開支。她形容居所環境惡劣，「晚晚和老鼠一齊瞓」，她亦患抑鬱症，每日都因經濟問題擔驚受怕。

19歲的阿鵬居於月租2,000元的床位，需與22戶共用一個廁所，衞生環境十分惡劣。他手臂上亦滿布懷疑被木蝨咬所留下的疤痕，更曾被人誤會疤痕是吸毒遺留下來的針孔。他期望政府能增加非長者單身人士的公屋配額，以加快輪候時間。

調查又指，居於不適切居所受訪者，比居公屋、過渡屋的受訪者，生活更加感到抑鬱及焦慮；亦約40%受訪者稱患有抑鬱及焦慮等精神問題，但大多沒有求醫或按時覆診，當中原因包括無法應付額外的醫療開支。

社協副主任施麗珊表示，部分基層住戶不知如何尋求專業服務，亦有因私家醫生收費昂貴、公營醫療服務輪候時間長而卻步，港府應派外展隊至不適切居所，幫助有需要人士及早求醫。

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