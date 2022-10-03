處理假難民公帑若轉作消費券　合資格巿民可受惠逾千元

港府為履行聯合國《禁止酷刑公約》，過去10年便花了85億元公帑處理假難民問題，若將該筆公帑作消費券派發，合資格的660萬名市民，每人可分得約1,300元。據立法會秘書處上月公布的文件顯示，在2012/13至2021/22的過去10年合計，涉及的85億元開支中，按類別分析，超過一半(54％)支出是向聲請人提供人道援助，其次用於審核聲請和處理上訴(31%)，以及為聲請人提供法律支援(13%)。單計2021/22年度的相關開支就達11億元，在9年內累增了172%。

截至去年底，仍有14,819名免遣返聲請人在港居住。數字顯示，新聲請數目在2014年達到8,851宗的高峰，隨後5年數字回落，徘徊在1,200宗左右，但去年新增的聲請個案卻回升至2,528宗，較2020年的1,223宗，增幅超過1倍；每年積壓的尚待審核聲請數目，由2015年錄得的10,922宗，至到2018年的546宗，減幅達95%，部分原因是入境處開設83個新職位，處理積壓的聲請，結果發現99%聲請個案被裁定為「不獲確立」。

然而，免遣返聲請不獲確立的聲請人，有權向酷刑聲請上訴委員會提出上訴，之後更可能申請司法覆核，在2021年，上訴委員會新增上訴個案多達2,098宗，接近2014年錄得715宗的3倍。敗訴者之後又可在各級法院提出司法覆核許可申請，相關法律程序或需時數年才能完成。據政府既定政策，在上訴或司法程序完結前，不會將聲請人遣返回國。