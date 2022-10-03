東方民調：港府開關慢　防疫措施阻復常　「0+0」民心所向

香港仍然嚴格執行口罩令、食肆人數及營業時間限制、安心出行及疫苗通行證等防疫措施，令本地商戶叫苦連天。有飲食業界指，港府實施「0+3」同時收緊疫苗通行證，將會打擊餐飲業生意，促請政府盡快取消不必要的防疫限制，包括將旅客檢疫措施放寬至「0+0」，不合時宜的安心出行和量體溫等防疫措施亦應告別。

日本、南韓、新加坡、泰國等地已紛紛鬆綁，爭相開關搶客，而本港延至上月26日才放寬入境檢疫至「0+3」，但政府遲來的措施仍遠不及鄰近國家的「0+0」具吸引力。有經濟學者指，港府推行「0+3」明顯大落後，抵港人士仍需定期做核酸檢測，非常麻煩，勢必打擊遊客訪港意欲，對旅遊業根本無幫助，相關措施對經濟提振作用有限。政商界亦認為，港府應大刀闊斧改為「0+0」、取消入境人士「黃碼」制度等，若政策仍然脫節，勢再拖香港復常後腿。旅遊業則稱，抵港人士主要是港人，暫時難吸引觀光客，形容「0+3」方案「兩頭唔到岸」，旅行社未能受惠，業界期望轉營「逆隔離」酒店及盡快實施「0+0」。

正當社會要求港府盡快推出「0+0」，讓社會復常之際，當局近日僅放寬社交距離措施，包括食肆每枱人數上限增至12人；健身中心、美容院、卡拉OK等表列處所每組放寬至12人；酒吧、夜總會等每枱人數放寬至6人；宴會人數上限提高至240人，惟光顧酒吧及出席宴會前仍要做快測，郵輪公海遊熔斷機制則取消。當局鬆綁被轟慢吞吞，有郵輪公司早已棄港轉移新加坡；有市民亦埋怨放寬的措施依舊麻煩。擠牙膏式鬆綁對業界只是聊勝於無，尤其酒吧仍受快測要求及營業時間所限，令生意大受打擊，期望港府盡快讓業界同社會一齊復常。