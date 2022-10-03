內地首在港選航天員料競爭激烈　當局指推薦足夠人數有機會入圍

內地選拔第4批預備航天員，首次在港澳地區篩選載荷專家，招募期由本周四(6日)開始，至本月27日。創新科技及工業局局長孫東今日(3日)在電台節目表示，估計選拔的競爭激烈，只要本港推薦足夠數量候選人，仍有機會入圍。他預期會有不少人報名參與初選，全國只會選拔兩人成為載荷專家，今次首次向港澳地區開放選拔，相信對最終入圍人員有合理期望，關鍵是香港能否推薦合資格人士參選，當局會將所有合資格人士都推薦。

被問到有外國居留權或持有BNO能否參加初選，孫表示，今次候選對象須為香港永久居民中的中國籍公民，當局會按既定程序審查，如有人希望放棄海外身份參選，將由評審委員會處理。他又稱，他認為，過去多年來香港在創科方面有不錯成績，有從事科學研究頂尖人才，內地看到香港這方面優勢，故首次在港澳地區選拔載荷專家。他同時希望藉今次機會能促進香港的STEM教育及相關科研發展，並將香港科技產業進一步發展，與香港再工業化及建立國際創科中心結合，相信當香港的科技及航天產業更成熟，日後有可能在香港選拔航天工程師。

創新科技及工業局常任秘書長麥德偉在同一個電台節目表示，招募期會透過本地大學、研發機構及科研企業招募科研人員，報名期後會安排合乎基本資格人士做身體檢查，航天任務艱巨，太空環境與地球有很大分別，因此對航天員身心都有很高要求，醫管局會在身體檢查方面提供協助。