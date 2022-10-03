屯公轉乘站將增一兩個停泊處　議員促「短分流長擴建」

每逢上下班繁忙時間，已啟用十年的屯門公路巴士轉乘站，內外均出現長長車龍，運輸及物流局早前提出，在來往屯門的轉乘站分別增加停車處，運輸署表示，計劃於往九龍方向轉乘站外車道後方，加設兩個停車處；以及往屯門方向轉乘站的上層最前方增設一個停車處，工程預計2023年內完成。當局期望新停車處能紓緩落車位不足而需排隊等位的情況。

但立法會交通事務委員會委員陳恒鑌認為，隨着屯門人口密度增加，掃管笏多個屋苑等入伙，轉乘站的需求殷切，如果只加一兩個停車處是杯水車薪，短期內可考慮與巴士公司商討於繁忙時間分流部分巴士路線使用較少車的往屯門方向下層車位，或往九龍方向的內車道上落乘客「頂住先」，但需要車站職員提醒乘客使用其他車位，長遠則需規劃擴建車站，應付長遠需求。

九巴向傳媒表示，已經盡力採取措施，包括改善排隊指示等，以疏導人流；亦已經將硬件改善的建議提交運輸署，又說隨着屯門區人口急速增長，有機會於增加一個停車處後，數年後又會飽和。運輸署亦表示，一直同各專營巴士公司緊密溝通，研究以不同方法提升各巴士轉乘站的運作效率，署方會適時與各巴士公司商討轉乘站的改善方案。