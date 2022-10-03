機場上班車程長車費貴　工會倡增乘車優惠設交通專線

香港國際機場位置偏遠，機場員工要每日花多個小時通勤，費神之餘，車費昂貴亦是一個大問題。有工會早前進行調查，發現95%受訪者主要乘搭巴士來往機場，平均每日通勤時間為130分鐘，近半人認為整體交通工具班次比較疏落，逾60%人交通費已佔薪金近10%。工會建議有關當局及公司，增加機場員工乘車折扣優惠，改善機場員工薪酬待遇，並倡議開設機場員工交通專線。

香港民用航空事業職工總會聯同6間機場民航系統工會，於今年8至9月期間進行「機場員工交通服務問卷調查」，以電話訪問、網上問卷及訪問會員等形式，了解工友們的實際情況和需要。在收回的1,000多份問卷中，95%受訪者主要乘搭巴士來往機場上下班，而受訪者平均每天通勤時間為130分鐘；近50%認為整體交通工具班次比較疏落，當中有15%受訪者認為班次是非常疏落；近60%指曾經因機場巴士擠迫而上不到車；58%受訪者表示現時工作交通費昂貴；60%受訪者指平日交通費已佔薪金近10%，當中12%受訪者更指交通費佔薪金逾10%。

該會主席李永富認為，機場巴士為工友主要工作交通工具，雖然現時機場巴士已有機場僱員車資優惠，但車資費用仍佔他們收入較高比例，構成一定程度經濟壓力。同時，疫情期間本港航空業大受影響，機場巴士因此不斷削班致班次疏落，工友工作和休息時間大受影響。而因應政府落實「0+3」檢疫措施，航空業逐步復常，機場巴士班次相應增加，但旅客回升會迅速飽和機場巴士的供應，工友變相面對上不到車的問題。