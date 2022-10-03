大角咀拳館命案　13人涉謀殺下月交付高院

警方於今年6月接獲廣華醫院報案，指一名27歲男子於拳館昏迷送院，其頭部及身體多處有可疑瘀痕，留醫個多月後不治。警方着手調查後，先後以涉嫌謀殺拘捕多名年輕男女。其中12男1女被控謀殺罪，分4案先後提堂及還押，4案今天（10月3日）在九龍城裁判法院再提訊，控方修訂控罪及加控各人串謀妨礙司法公正罪，並申請案件押後至11月14日，在東區裁判法院進行交付程序，將案件交付高等法院處理。

4案被告包括謝家齊（21歲）、周文康（21歲）、徐俊彥（21歲）、李婉彤（29歲、女）、蔡熊（22歲）、郭耀淇（22歲）、黎嘉寶（24歲）、林俊康（24歲）、吳庭富（29歲）、黃聖鈞（25歲）、石景生（21歲）、何贊煦（22歲）及梁卓榕（21歲）。控罪指，各人於2021年8月4日在九龍大角咀洋松街73號至79號君豪工商大廈11樓B1室，謀殺男子陸穎豪；及於同年6月26日至9月7日期間，在香港串謀妨礙司法公正，即就同年6月25日襲擊陸穎豪的事件，銷毀證據及向警方作出虛假陳述。

案件編號：KCCC 1867,2471,2526,2602/2021