租戶遭濫收費啞忍　差估署8個月僅巡460間劏房　團體批執法不力　

規管劏房的租務管制生效8個月，有關注團體表示至今仍有租戶被濫收費用。觀塘劏房居民關注組於「世界人居日」的今日(3日)表示，劏房租客處境未有改變，既面對加租，又面對業主不願給予書面合約及打釐印等問題，關注組認為執法部門差餉物業估價署執法力度不足，巡查大廈次數極低，僅單靠租客投訴而租客又惶恐投訴指證業主會遭報復，又說該署僅主動巡查460間劏房單位，至今仍未有一宗成功定罪個案。

劏房戶阿雪表示一家四口住在180呎劏房約3年，今年業主預告5月續約時會將租金由5800元加至6100元，她向業主反映丈夫因疫情停工，家庭經濟有困難，但業主仍堅持加租。她又批評業主一直濫收水電費，指業主不願意按法例要求打釐印，要求她自行承擔釐印費，令她大感無奈。她說不敢投訴業主，擔心投訴後業主會報復，例如加租、迫遷等。另一劏戶阿翠則說業主要求對分釐印費，揚言「你估我賺好多錢咩?」令她亦要接受。

關注組發言人陳穎彤表示，政府雖然於新條例下有向業主提供租約範本，但未有強制使用，削減對租戶的保障，要求政府強制業主採用法定租約。組織又於今年7月起收集共1,002個觀塘劏房戶簽名，促請政府加強主動巡查劏房大廈執法，又說完成收集後會送交政府請願，要求會面。