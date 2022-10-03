政Whats噏： 現身曾志偉吻女模場合　黃英豪：唔識個女仔

話說早幾日一名馬來西亞女模特兒就喺社交網站放咗段片，片入面就有十幾人同佢慶祝生日，當中藝人曾志偉錫佢嘅畫面就最為哄動，原來片入面都有另一位名人喎，係邊個？之唔係立法會進出口界議員黃英豪。佢話唔識得嗰位女模特兒，亦冇見到曾志偉吻女模特兒嘅場面。

喺片段中，見到嗰位女模特兒坐喺枱，而黃英豪冇同女模特兒交談，而係喺女模特兒後面同兩個人傾咗幾句，跟住就走開。黃回應傳媒查詢時話，段片係上星期四(9月29日)影嘅，嗰日佢獲邀參加魚子醬鑑賞班同晚宴，出席嘅人有曾志偉、仁愛堂主席鄭慧賢同一班投資界朋友等人。佢仲提到自已唔係參加生日派對，到後來佢見有大批陌生人到場，見勢色唔對，都盡快離開，而且佢哋冇違反防疫規例。

佢又解釋，片入面企起身嗰啲人都係比較遲到場嘅人，自已飯都未食完，就企咗起身喺外圍say goodbye，強調自己第一個離場，亦因為正喺度離開所以無喺現場睇到曾志偉錫女模特兒。佢仲話自已唔識女模特兒。咁啱，今日(3日)立法會財經事務委員會開會，但身為委員嘅黃英豪未有現身。