過半受訪者誤解流產成因　9成與長期壓力有關

香港大學早前進行一項研究，了解成人對流產或失胎的認識，並於今日(3日)公布結果，顯示逾9成受訪者以為長期壓力是流產的成因之一，另分別有6成半人及5成半人誤以為做劇烈運動或搬運沉重的物件會導致流產。港大社會工作及社會行政學系學者認為，研究結果反映大眾對失胎的事實認識不足，容易歸因於父母，加重他們在哀傷期的心理負擔。

有關團隊訪問了913名成年人，當中3成人面對安慰流產親友時，會說「至少你還有其他妳愛的人」，2成半人會說「妳還年輕，將來再有懷孕機會」，1成人會說「也許這是最好的安排」。負責研究的港大社會工作及社會行政學系副系主任陳凱欣認為，這類說話屬於「詮釋性」，或會帶來反效果，建議以「感知性」說話安慰和鼓勵，包括「哀傷是正常的」、「你的孩子知道你是愛他/她的」，安靜陪伴及用心聆聽流產父母的故事和感受。

研究團隊獲馬會捐助，明日(4日)起至本月15日會聯同其他社福機構舉辦宣傳周，協助公眾認識流產及掌握相關資訊，亦會推行為期3年試驗計劃，為流產父母提供心理及社交支援。