餐廳東主入稟追余德丞逾1400元　審裁官斥瑣碎無聊　下令撤銷

藝人余德丞(Dickson)於本年5月離開無綫電視(TVB)後，轉戰網上平台，不時在自己開設的頻道上介紹美食。早前一段余及兩名友人在深水埗農場餐廳的試食片段中，余直言餐廳食物難食，引起網絡熱烈討論。該餐廳東主其後入稟小額錢債審裁處向余德丞追討逾1,400港元作當天的租金及電費。案件今日（3日）再訊，暫委審裁官李英瑜指本案屬瑣碎無聊的申索，下令撤銷申索，但由於余德承今天沒有到庭，沒作訟費申請，因此審裁官亦不作出訟費命令。

本案申索人是農場餐廳老闆陳興濤，被告人余德承，據陳於申索書指，余在2022年5月29日未經他同意，盜用其私人地方進行商業性用途的拍攝，故向余索償當日拍攝的租金連電費共1,466港元。

審裁官指，瑣屑無聊的申索是指不可用道理去辯論的申索，出於不恰當的動機，可能涉及濫用審裁處的機制，法庭可依賴《小額錢債審裁處條例》第25條駁回其申索。另外，審裁官表示陳指稱余干犯詐騙是沒有依據，陳在余光顧期間沒有趕他走，申索書所述的水電費與余無關，涉案網上頻道非由余經營，余只負責分享食評，沒證據顯示余有牟利，因此審裁處決定駁回是次申索，但不作任何訟費命令。

案件編號：SCTC14132/2022