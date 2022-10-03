龍舟賽現罕見意外　船隻偏離航道撞鄰船　划槳男遭殃險墮海

屯門青山灣避風塘昨日(2日)舉行龍舟競渡比賽，一連8場賽事由早上9時至下午1時半舉行，惟期間發生罕有的追撞意外。一艘龍舟作賽期間疑似偏離航道，轉右撞上另一艘龍舟船尾。據網傳影片可見，被撞龍舟上的一名男選手在划槳，被對方船頭橫掃、重擊險墮海，連其船槳亦受損，該男更即場爆粗大罵涉事船隻，有關影片在網上引起熱議。

網傳影片可見，被撞的4號龍舟隊伍在開賽時，一直按隊伍節奏划槳，且舵手一直在船尾操控航道，並用掛在身上的攝錄機拍攝比賽畫面。惟半分鐘後，旁邊的3號隊伍逐步逼近，船頭甚至撞向4號船尾，一名選手不幸被波及，與身旁的隊友險被撞落海，幸好二人均無大礙。被撞的4號隊選手將3號船船頭推開後，站起怒視3號隊伍，甚至連環爆粗大罵，「有乜嘢事X你，X你老母」，期後繼續作賽。惟完賽後他再度站起，向後方的3號隊粗口橫飛。

涉事片段在網上瘋傳，不少網民均紛紛留言大罵3號龍舟的舵手，「哇師兄！有無車牌你」、「好黐線喎」，有人甚至質疑蓄意影響賽果，「都無可能隊到咁橫，咁樣一早DQ咗」、「難怪呀叔咁X嬲，擺明陰招嚟」。另有網民關心事件後續，「落咗船之後會唔會開拖？」。