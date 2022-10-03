教局收2宗松嶺二校涉虐兒投訴　議員促盡快通過沒有保護罪

《東網》日前獨家踢爆大埔特殊學校匡智松嶺第二校虐兒風波，教育局今午(3日)表示，目前已收到2宗匡智松嶺第二校涉及虐兒的投訴，目前正跟進調查。而立法會教育事務委員會主席梁美芬指出，每隔一段時間就會發生駭人聽聞的虐兒事件，作為家長，她感到心痛，又稱事件令人震驚，顯示政府方面的監管力度不足，立法會曾多次討論保護兒童及虐兒事件，至今政府都沒有太大改善，質疑當局有否吸取教訓。

梁美芬建議要從3方面作出改善，包括盡快通過「在因非法作為或忽略導致兒童或易受傷害人士死亡或受嚴重傷害的個案中沒有保護該兒童或易受傷害人士」(簡稱沒有保護罪)； 政府要跨局、跨部門處理事件，由勞福局、教育局、律政司方面一起去跟進；要求當局詳細審視，要人手、培訓、制度方面入手，盡快處理監管力度不足問題。

此外，東網今收到讀者提供的錄音，指大埔匡智松嶺中央廚房今日要求職員及學員開會，期間一名自稱「盧姑娘」的女子，多次要求職員及學員離開時，若遇到記者採訪，要答「咩都唔知」，指「唔應佢哋，就唔會寫到新聞」。讀者質疑有人試圖阻止有人說出真相。