由月台摸到上車　七旬中醫被指港鐵非禮中學女生受審

七旬中醫師涉嫌在地鐵車廂內4次撫摸穿着校服女中學生大腿，被控1項非禮罪，案件今天（3日）在西九龍裁判法院。女童X作供指，當日在月台被告已經碰到她的大腿1次，在車廂內又再次從後觸碰她的大腿，當女童改為面向被告後，被告更直接從前面摸她大腿2次，最終女童忍無可忍大嗌「啊叔你摸夠未啊！你摸咗我4次喇喎！」。被告自辯解釋自己怕疫情不敢握扶手，又指不握扶手可以訓練平衡力，「最多係跣下腳，揩吓隔籬左右」。裁判官施祖堯將案押後至下周二（11日）裁決，被告准以原有條件繼續保釋。

73歲被告曾韶光，報稱中醫，被控一項猥褻侵犯罪，指他於2021年11月25日，在一輛由荔枝角站開往深水埗站的港鐵車廂內猥褻侵犯女童X。案發時只有15歲的女童X作供，當日中午約1時半，她放學乘地鐵回家，在荔枝角站月台等待往中環的列車期間，覺得被人從後摸大腿，向左後方望見被告。X雖然驚慌，但認為被告只是不小心，所以沒有大嗌。2人其一同上車站，在有扶手的位置，一直保持約1隻前臂的距離，當列車臨到長沙灣站，被告再摸她同一位置，X見到她附近只有一個低頭玩手機的女子和被告，她相信是被告摸她，便向車頭方向稍微移動約1隻手臂距離，以及改為面向被告站立。

X續指，當列車從長沙灣站開往深水埗站時，被告的手掌碰到她的大腿前側近腰部位置，X立即向後退。但當列車去到深水埗站臨關門但未開車時，被告再度用右手由上而下摸她大腿前側同一位置，她忍無可忍大嗌要求被告不要再摸，被告當時已經縮了手，並「甩甩咳咳」地道歉稱「對唔住啊」，又稱自己並非有意，但X表示「第4次喇喎，有咩可能唔係特登」，最終在途人協助下報警。

被告自辯指，他在月台除下背囊找東西，可能當時背囊碰到事主，但他沒為意。上車後，他因害怕疫情而不敢握扶手，「車搖跣腳」所以兩次撞到旁邊的老伯，加上當時長沙灣站和深水埗站都多人上落，他要閃身讓其他人上落車。控方問被告，當時疫情已流行超過一年，為何仍不敢握扶手，被告解釋「手會分泌病毒，手液有病毒」，控方續問被告為何不戴手套，被告則指「感覺好核突，人哋唔知你係咪生痲瘋、定傳染病」。被告指自己已年過70，想搭地鐵時順便訓練平衡力，以免年老情況愈來愈差，又指「唔係撞到好傷，唔會同人計較，人地撞下你，你又撞下人」，但就堅稱自己從沒非禮女事主。

案件編號：WKCC 4963/2021