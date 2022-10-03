遭假冒公安騙徒誘拍片勒索父母中大內地女生　現身說法講上當經過

在中文大學攻讀副學士學位的18歲內地女生，與假冒公安騙徒網戀後，被指涉及刑事案遭詐騙逾20萬港元。騙徒再誘騙她參加「秘密行動」而自拍受虐片，以引蛇出動緝捕另一名女通緝犯。惟有關影片被騙徒傳給女生父母，聲稱已綁架她兼勒索500萬元人民幣(折合550萬港元)，警方經偵查後，以涉嫌「浪費警力」拘捕該姓鄒內地女生。警方經進一步調查後，她已獲無條件釋放。

鄒女今日(3日)出席記者會講感受，她表示騙徒給其看相關的公文，又有職員編號的證件和拘捕令，並曾通過視像會議見過對方樣貌，因此非常相信其身份。跟騙徒聯絡後，對方又分享一些生活事，雙方慢慢成為朋友，所以不自覺地相信對方的一切。其後，騙徒又指她涉及一宗騙案，因其過失導致16名市民被騙。令她感到自責及內疚，想彌補過失才會上當。

鄒女又稱，希望與她一樣來港讀書的同學及家人，知道今次她被騙的事情後能有警覺，不要相信電話中的陌生人，不要隨便將自己的身份及家人資料給陌生人，更不要隨意點開連結，有問題一定要向家人、朋友及警方求助。