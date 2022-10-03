泰加保險上月清盤　高院今頒判詞解釋理據

本地商業汽車保險龍頭「泰加保險」今年初宣布拒絕承接的士保險新單，涉違規及管治缺失，被保險業監管局接管及調查。被接管後的泰加於今年7月中入稟高院，自行作出清盤呈請，惟泰加的母公司，即上市公司泰加保險（控股）有限公司提出反對。高院原訟庭法官陳靜芬最終於9月26日頒令泰加保險須即時清盤，並於今天（3日）頒判詞解釋裁決理據。

是次獲頒令清盤的泰加保險有限公司（下稱泰加）持有市面約6成的的士保單。據判詞指泰加早前因與離岸證券商Nerico Brothers Limited（下稱NBL）達成協議，以現金資產進行外匯現貨交易，但因NBL無法向泰加償還投資的資金，令泰加資不抵債。扣除其資產後，泰加的淨負債超過5億港元，最終令其被保險業監管局接管及調查。其臨時清盤人則於今年7月向高院作清盤呈請，認為公司情況符合《公司（清盤及雜項條文）條例》及《保險業條例》作清盤的要求。但泰加的母公司泰加保險（控股）有限公司（下稱泰加控股）則就清盤一事提出反對。

據判詞指，泰加控股提出的反對理據包括，如泰加清盤，有機會對持有泰加保單的人士構成風險，對保險業界造成重大影響；資不抵債一事，泰加仍然與相關公司展開訴訟，故有機會可討回欠款；此外事件亦涉及公眾利益。不過法官指出，泰加清盤一事，並不影響所有泰加現存保單，因為公司有清盤人接管，會繼續處理相關的保單索償，而香港汽車保險局和保險公司（僱員補償）無力償債管理局亦會以其無償付能力賠償基金處理相關索償。有關資不抵債方面，法官指雖然相關訴訟仍在進行，但相關的NBL現已清盤，故能討回欠款的機會亦較低，而且事件至今已11個月泰加仍未能討回欠款，現時的情況仍屬資不抵債，故符合條例指可呈請清盤的要求。經過相關考慮後法官最終決定頒令泰加即時清盤。

案件編號：HCCW 246/2022